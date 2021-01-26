Чому аналітики радять інвестувати в дорогоцінні метали, на відміну від валютного ринку

Аналітики вважають, що інвесторам краще інвестувати у дорогоцінні метали, на відміну від валютного ринку, оскільки вони їм здаються більш вигідними інвестиціями в умовах 2021 року.

Джерело: banki.ru

Чому інвестиція у дорогоцінні метали стане більш вигідною в умовах 2021 року, на відміну від валютного ринку розповів аналітик "Фрідом Фінанс" Євгеній Міронюк.

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Чому слід надати перевагу дорогоцінним металам

Протягом минулого року індекс долару знизився більш ніж на 6% та й, загалом, падала вартість активів не лише на валютному ринку, але й товарно-сировинний ринок перебував під тиском більшу частину 2020 року. У більшості випадків акції виробників дорогоцінних металів зростали швидше базового активу.

Як зростала ціна на дорогоцінні метали у 2020 році

Золото – подорожчало на 25%, так ціна за метал влітку сягнула позначки більше ніж у 2 тисячі доларів за унцію.

– подорожчало на 25%, так ціна за метал влітку сягнула позначки більше ніж у 2 тисячі доларів за унцію. Срібло – ціна зросла на 50%.

– ціна зросла на 50%. Платина та паладій – аналогічний показник, як зі сріблом.

Прогнози щодо ціни на дорогоцінні метали на 2021 рік

Золото – ціна має всі шанси закріпитись вище 2 тисяч доларів за тройську унцію (ozt).

– ціна має всі шанси закріпитись вище 2 тисяч доларів за тройську унцію (ozt). Платина – ціна буде зростати до позначки понад 1,2 тисячі доларів за ozt з потенціалом зрости до 1,9 тисячі за ozt до кінця року. Також, варто додати, що ціна буде тісно пов'язана з промисловим попитом на платину.

– ціна буде зростати до позначки понад 1,2 тисячі доларів за ozt з потенціалом зрости до 1,9 тисячі за ozt до кінця року. Також, варто додати, що ціна буде тісно пов'язана з промисловим попитом на платину. Паладій – ціна буде коливатися в межах 2,2 тисячі – 1,5 тисячі доларів за тройську унцію. Ситуація з ціною аналогічна як з платиною і, так само, буде тісно залежати від промислового попиту на метал.

Що чекати ринку дорогоцінних металів у 2021 році: прогнози

Проте, багато учасників біржових торгів надали перевагу інвестиціям на фондовому ринку. Акції з моменту корекції в березні показали дуже високу прибутковість. При цьому індекс S&P 500 за минулий рік виріс лише на 6,61%. Таким чином, золото подорожчало на чверть та повністю підтвердило свій статус основного захисного активу.

Скоріш за все 2021 рік буде складний для ринку дорогоцінних металів, як зауважують експерти. Оскільки, частина бюджетних витрат в США, ймовірно, буде фінансуватися безпосередньо шляхом збільшення держборгу. Це знизить зацікавленість приватних інвесторів, серед яких багато громадян США, в покупці захисних активів. Реальні ставки будуть в негативній зоні, в тому числі завдяки збільшенню пропозиції доларів, що буде тривати протягом цього часу.

Слід зазначити, що, у такому випадку, вартість золота буде напряму залежати від ослаблення долара. З технічної точки зору передумовою кращого результату золота буде консолідація котирувань в періоди зростання американської валюти. Зміцнення долара при одночасній стійкості котирувань золота та інших дорогоцінних металів в нинішньому році буде означати, що вони виконали функцію захисту заощаджень інвесторів.

Думка експерта

Євген Міронюк зауважує, що для повного відновлення економіки може знадобитися більше часу. При цьому роль захисних активів велика як ніколи, і інвесторам варто звертати на них більше уваги, включаючи в портфель фонди, що інвестують не тільки в золото, а й в паладій, срібло, платину й активи, що безпосередньо з ними пов'язані.

Також пан Міронюк зауважує, що приватному інвестору є сенс включити дорогоцінні метали в портфель навіть зараз, коли вони знаходяться на історично високих рівнях. Але нарощувати частку краще поступово, набуваючи активи на корекціях. При виборі способу інвестування в фінансові інструменти, що прямо залежать від котирувань дорогоцінних металів, можна розділити вкладення між акціями золотодобувних компаній і ETF, базовим активом в яких є метали. На думку експерта "Фрідом Фінанс", це диверсифікує портфель і дасть можливість отримувати дивіденди від акцій.