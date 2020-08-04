Компанія-розробник чіпів Qorvo перевищила очікування аналітиків, коли відзвітувала про свої результати за другий квартал. Чому компанія успішна під час кризи, читайте на Інвестиції 24.

Аналітики Уолл-стріт недооцінили компанію-виробника чіпів Qorvo Inc. (QRVO, NASDAQ), яка повідомила вищі показники за прогнозовані. В результаті акції компанії подорожчали більш ніж на 11% на торгах 30 липня. Торги 31 липня акція закінчила на позначці 128,15 долара.

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Результати Qorvo

Qorvo повідомила про свої результати за квартал: обсяг продажів склав 787,5 мільйона доларів, а прибуток на акцію без урахування GAAP досяг 1,5 долара.

Ці цифри трохи перевершили консенсус-прогнози аналітиків. Таким чином, компанія показала, що вміє добре працювати навіть в непростих умовах,

– стверджують аналітики "Фрідом Фінанс Україна".

Qorvo – це компанія, яка розробляє чіпи для різних пристроїв. Наприклад, компанія є одним з постачальників чіпів для смартфонів iPhone. Qorvo розробила широкосмугову бездротову технологію для смартфонів iPhone 11.



Серед інших розробок: рішення для комунікацій 5G і Wi-Fi 6;

радіочастотні фільтри 5,9 ГГц для модулів бездротового зв'язку;

напівпровідникові компоненти для військових радарів Х- і K-діапазону.

Також Qorvo серед бенефіціарів зростаючого ринку чіпів для інтернету речей. За прогнозами EJL Wireless Research, цей ринок досягне обсягу в 500 мільйонів пристроїв до 2022 року. За даними аналітичної фірми IDC, світові витрати на технології IoT досягнуть 1,2 трильйона доларів у 2022 році.

Аналітики Oppenheimer рекомендують купувати акції компанії та позначили їх як "вище за ринок", встановивши цільову ціну в 150 доларів за акцію. Аналітики додають, що компанія отримає вигоду від поширення 5G у майбутньому.

Прогнози для компанії

Qorvo очікує, що виручка зросте на 16% до 940 мільйонів доларів. Прибуток, як передбачається, зросте більш ніж на 20% приблизно до 1,9 долара на акцію. Причинами такого зростання буде попит на кінцевому ринку та поточні операційні поліпшення.

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