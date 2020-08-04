Кількість людей, які відмовляються від готівки в цілях безпеки, стрімко зростає. Платіжний сервіс PayPal виграє від такої ситуації. Як компанія заробляє під час пандемії та чого чекати дальше, читайте на Інвестиції 24.

Чому пандемія пішла на користь PayPal

Під час пандемії коронавірусу COVID-19 і вимушеної соціальної ізоляції все більше транзакцій здійснювалися через інтернет. Люди намагаються уникати торкатися готівки, щоб зменшити ризики зараження коронавірусом. Від такої ситуація, зокрема, виграє і PayPal, платіжний сервіс, який обирають як альтернативу.

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Як змінилися основні показники PayPal

У 2-му кварталі обсяг платежів PayPal виріс на 29% до 222 мільярдів доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

до 222 мільярдів доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Виручка самої компанії за цей час досягла 5,3 мільярда доларів. Це на 22% вище, ніж у другому кварталі 2019.

Скоригований операційний прибуток і прибуток на акцію зросли на 49% до 1,5 мільярда доларів і 1,07 долара відповідно.

Операційний і вільний грошові потоки злетіли на 103% і 112% відповідно до 2,4 мільярда і 2,2 мільярда доларів.

Серед причин успіхів компанії: сплеск електронної комерції та більше поширення цифрових платежів в сфері громадського харчування.

PayPal стала частиною нової реальності, в якій все менше місця для готівкових платежів і покупок безпосередньо в магазині,

– розповіли аналітики "Фрідом Фінанс Україна".

PayPal удосконалюється

Компанія розширює можливості своїх платежів, щоб зміцнити конкурентну перевагу. Нещодавно компанія запустила новий сервіс безконтактних платежів, який використовує QR-коди для максимально швидкої оплати послуг, товарів і переказу грошей між фізичними особами. Компанія розгорнула цю послуга на майже 30 ринках, наголошуючи, що такі платежі дозволяють людям дистанціюватися один від одного в умовах COVID-19.

Аналітики "Фрідом Фінанс Україна" вважають, що, по перше, ці платежі будуть ще довго актуальними, оскільки в багатьох країнах і досі діють жорсткі карантинні обмеження. А, по-друге, люди звикнуть до цифрових замовлень та безготівкових платежів і продовжать їх використовувати після пандемії.

На торгах 31 липня акція PYPL коштувала 196,07 долара.

Акції PayPal / "Фрідом Фінанс Україна"

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